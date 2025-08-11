Kocaeli’de korkunç kaza! Fenomen hayatını kaybetti

Kocaeli TEM Otoyolu'nda ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, TIR ile çarpıştı. Yaşanan kazada Narin olay yerinde ağır yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.