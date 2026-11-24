Van semalarında büyüleyen manzara! Çok katmanlı mercek bulutu görenleri hayran bıraktı

Van'da dağlık alanlarda rüzgârın etkisiyle oluşan çok katmanlı mercek bulutu, kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görüldü. Sabah saatlerinde oluşan ve akşama kadar şeklini koruyan bulut, vatandaşların ilgisini çekti. Karla kaplı Erek Dağı ve çevresindeki zirvelerle bütünleşerek eşsiz bir manzara oluşturan mercek bulutu, dronla görüntülendi.