20 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kocaeli'de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesine 2 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Feci olaya tanık olan esnaf, “Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm” dedi.