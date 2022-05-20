Kocaeli'de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine 2 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Feci olaya tanık olan esnaf, “Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm” dedi.

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