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Kocaeli'de ikinci kattan düşen 17 yaşındaki kız yaralandı

İHA
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Giriş: 20.05.2022 16:02
Güncelleme:20.05.2022 16:02
Kocaeli'nin Körfez ilçesine 2 katlı binanın ikinci katından düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Feci olaya tanık olan esnaf,  “Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm” dedi.
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