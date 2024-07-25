Klima yok, vantilatör karaborsada! Klima bulan da montajcı bulamıyor

Bunaltıcı sıcak yüzünden herkesin aklına gelen ilk çözüm klima taktırmak. Talep o kadar yüksek ki, montaj için aylarca beklemek gerekebiliyor. Alternatif çözüm vantilatör. Yok satan vantilatörlere ulaşmak isteyenler, şimdilerde soluğu spotçularda alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN