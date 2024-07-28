Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı! Apartman sakinleri panik yaşadı

Antalya’da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu. Bir apartman sakini yaşadıkları korkuyu “Apartmana girmeye korkuyoruz” sözleriyle özetledi.

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