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Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı! Apartman sakinleri panik yaşadı

Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı! Apartman sakinleri panik yaşadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 20:08
Antalya’da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu. Bir apartman sakini yaşadıkları korkuyu “Apartmana girmeye korkuyoruz” sözleriyle özetledi.
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Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
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