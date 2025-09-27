Kızılelma’dan tarihi uçuş! Aselsan üretimi Tolun ile uçtu

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:43
Milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Aselsan'ın yüksek mühendislik ürünü Tolun mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.
