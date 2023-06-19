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Kızamıktan ölüm iddiası gerçek dışı

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 12:07
Son dakika haberi... Son dönemde ortaya atılan kızamıktan ölüm iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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Kızamıktan ölüm iddiası gerçek dışı
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