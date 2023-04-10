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Kız Kulesi'nde restorasyon! İşte son durum

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 11:57
Kız Kulesi restorasyonunda sona gelindi. Bugün çevresindeki iskeleler kaldırılıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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Kız Kulesi’nde restorasyon
Kız Kulesi'nde restorasyon
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