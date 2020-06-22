22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kız istediler virüs aldılar! Kütahya'da ilginç olay |Video

Kız istediler virüs aldılar! Kütahya'da ilginç olay |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2020 16:14
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı. Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı. Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.

Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı.

Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Meteoroloji saat verip uyardı!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Kız istediler virüs aldılar!
Kız istediler virüs aldılar!
Görüntüler bir parktan! Ağzı açık izlediler
Görüntüler bir parktan! Ağzı açık izlediler
Denizi olmayan ilden balık ihracatı
Denizi olmayan ilden balık ihracatı
Minibüsler tek tek durduruldu! Ceza yazıldı
Minibüsler tek tek durduruldu! Ceza yazıldı
Vicdansızlar! Bu itiraf Türkiye'nin yüreğini yaktı
Vicdansızlar! Bu itiraf Türkiye'nin yüreğini yaktı
Kurban pazarlarında 'sopalı' dönem
Kurban pazarlarında 'sopalı' dönem
Şakanın sonu feci bitti! Dehşeti yaşattı
Şakanın sonu feci bitti! Dehşeti yaşattı
Bursa'de sel riski sürüyor mu?
Bursa'de sel riski sürüyor mu?
A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede
A Haber Bursa'da sel sularının vurduğu bölgede
Sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
Sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı
İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Daha Fazla Video Göster