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Kız istediler virüs aldılar! Kütahya'da ilginç olay |Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı. Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı. Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.
Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı.
Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.