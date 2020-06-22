Kız istediler virüs aldılar! Kütahya'da ilginç olay |Video

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı. Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı. Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.

Batman'da ise 1 kişide pozitif çıkınca vakanın evi karantinaya alındı.

Aynı köyde daha önce 2 kez karantina uygulaması yapılmıştı.