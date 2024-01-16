Kız arkadaşıyla tartışan liseli, intihar etti

Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.