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Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 09:31
Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, “Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım” demesi pes dedirtti.
Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
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