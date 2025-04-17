17 Nisan 2025, Perşembe
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Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi. Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından dron ile görüntülendi.