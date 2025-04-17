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Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 01:12
Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi. Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından dron ile görüntülendi.
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Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
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