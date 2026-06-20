Sofraların vazgeçilmezinde büyük tuzak: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Ucuz ilana kanmayın!

Mutfakların baş tacı, şifa kaynağı zeytinyağında hilebazların oyunları bitmek bilmiyor. Özellikle online alışveriş sitelerinde piyasa değerinin çok altında satılan ürünler tüketicinin sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, sahte zeytinyağını ele veren "altın kuralları" tek tek açıkladı. 5 litrelik zeytinyağında 1200 lira sınırına dikkat çeken uzmanlar, "ucuz" diye alınan ürünlerin aslında büyük birer hile kaynağı olabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.