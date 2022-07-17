17 Temmuz 2022, Pazar
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Kırşehir’de dedikodu yüzünden kız kardeşini öldürdü
Kırşehir Mucur’da bir şahıs, kendisi ile ilgili dedikodu yapıldığı sebebiyle tartıştığı kız kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.