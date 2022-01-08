08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırklareli sokaklarında görenleri şoke eden anlar! İşte sebebi

Kırklareli sokaklarında görenleri şoke eden anlar! İşte sebebi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 22:56
Güncelleme:08.01.2022 22:57
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi, esnafı korkuttu.

BİN SENELİK GELENEK

Bin yıllık geleneği büyük bir coşku ile yaşadıklarını dile getiren Sedef Yürün, "Bin senelik geleneğimiz Koleda'da kabak tatlıları yapıyoruz. Bu sene daha çok coşkulu yaşıyoruz. Burada yapılan atışlarda okullarımızın yararına toplanıyor" dedi.

Koleda için İstanbul'dan geldiklerini ifade eden Şebnem Kutlu 5 aylık bebeği ile tüm belde halkını korkutacaklarını vurguladı. Heyecanlı bir şekilde Koleda'ya hazırlandıklarını belirten Hande Cantürk korkunç olduklarını söyledi.

Belediye binasının önünde toplanan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Park alanına gelen belde halkı yakılan ateşlerin başında ısınırken kabak tatlısı ikram edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kırklareli sokaklarında görenleri şoke eden anlar
Kırklareli sokaklarında görenleri şoke eden anlar
İstanbul’a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
’Rapor yazmadı’ diye doktoru dövdüler
'Rapor yazmadı' diye doktoru dövdüler
Feci kaza! Araç ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Araç ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var
Şehitten geriye bu görüntüleri kaldı
Şehitten geriye bu görüntüleri kaldı
Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam
Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam
İstanbul’un İETT ile imtihanı krize dönüştü!
İstanbul'un İETT ile imtihanı krize dönüştü!
İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı!
İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı!
47 yıl sonra Sason Çayı’nda görüldü
47 yıl sonra Sason Çayı'nda görüldü
Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Seyhan Belediyesi’nden çevre katliamı!
Seyhan Belediyesi'nden çevre katliamı!
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...
Daha Fazla Video Göster