COP31'de 3 sözleşme tek çatı altında buluştu: Türkiye'den dünyaya Rio Sinerjisi hamlesi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31'in 9. gününde Rio Sinerjisi kapsamında önemli mesajlar verdi. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadele alanındaki 3 BM sözleşmesini ortak hedeflerde buluşturan Türkiye, yaklaşık 40 ülke ve 50 uluslararası kuruluşla küresel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Kurum, dünyanın dört bir yanından getirilen bitkilerin sergilendiği COP31 alanına dikkat çekerek doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini vurguladı.