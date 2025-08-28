28 Ağustos 2025, Perşembe

Kiracı eşyalı evi talan etti! Kira ödemedi evi harabeye çevirdi!

Kiracı eşyalı evi talan etti! Kira ödemedi evi harabeye çevirdi!

Giriş: 28.08.2025 09:12
İzmir'de yaşayan ev sahibi bir çift, kiracılarından aylarca kira alamadıkları yetmezmiş gibi evlerini talan edilmiş halde buldu. Kiracı evi yaşanmaz hale getirip boşalttı. Ev sahipleri hemen kilidi değiştirdi. Ama kiracı kabusunun geri dönmesine değişen kilit de engel olamadı. Bakın iş nereye vardı.
