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Kiracı dehşeti! Emlakçıya satırla saldırdı

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Giriş: 28.10.2023 09:53
Esenyurt’ta anlaşmazlık yaşadığı emlakçısıyla tartışan kiracı, emlakçıya sokak ortasında satırla saldırdı. Kavgada iki kişi de yaralanırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kiracı dehşeti! Emlakçıya satırla saldırdı
Kiracı dehşeti! Emlakçıya satırla saldırdı
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