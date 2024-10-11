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Kilis'te bin 744 deprem konutunun hepsi tamamlandı

Kilis'te bin 744 deprem konutunun hepsi tamamlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 11:30
Kilis'te yapımı tamamlanan bin 744 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söyledi.
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