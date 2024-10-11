Kilis'te bin 744 deprem konutunun hepsi tamamlandı

Kilis'te yapımı tamamlanan bin 744 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN