Duşa kabin tabanındaki gizli zehir! Uyuşturucu operasyonunun şifreleri A Haber'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucuların duşa kabinlerinin taban kısmına gizlendiği belirlenirken, paketlerin üzerine yapıştırılan “nazar boncuğu” ve “çilek” figürlü stickerların ise örgüt içi şifreleme amacıyla kullanıldığı tespit edildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonların perde arkasını ve kameralara yansıyan çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.