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Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını köylüye kestiler

İHA
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Giriş: 04.10.2021 11:55
Başkent Ankara'da Gölbaşı, Nallıhan ve Güdül ilçelerinin ardından Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde de "susuzluk skandalı" yaşandığı ortaya çıktı. Ankara'nın birçok yerleşim merkezinde vatandaşların susuzluk çilesi yaşadığını ortaya çıkaran SABAH, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşların su çilesine tanıklık etti. İlçenin Akkuzulu Mahallesi'nde iki yıldır köylüler şebeke sularında büyük sıkıntı yaşıyor. Yaşadıkları su çilesini Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye bağlayan vatandaşlar gündüz kesik olan, gece de geç saatlerde 1-2 saat akan su yüzünden ev işlerinin aksadığını, uyku düzenlerinin kalmadığından yakınıyor. Seçim öncesinde Çubuk ziyaretinde "Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Mansur Yavaş'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
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