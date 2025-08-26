Kılıbıklar Mahallesi’nin hikayesi! Gelinlerine sahip çıktı öncü oldu

Trabzon Maçka'da, adıyla ün kazanmış bir mahalleye var; Kılıbıklar Mahallesi. Aile içinde yaşanan bir tartışmayla başladı mahallenin hikayesi. Kadına verilen değer üzerinden çok anlamlı bir yere vardı. Mahallenin ünü yıllar içinde kentin sınırlarını da aştı. Turistlerin uğrak noktası haline geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN