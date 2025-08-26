Kılıbıklar Mahallesi’nin hikayesi! Gelinlerine sahip çıktı öncü oldu

26 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 26.08.2025 16:31
Trabzon Maçka'da, adıyla ün kazanmış bir mahalleye var; Kılıbıklar Mahallesi. Aile içinde yaşanan bir tartışmayla başladı mahallenin hikayesi. Kadına verilen değer üzerinden çok anlamlı bir yere vardı. Mahallenin ünü yıllar içinde kentin sınırlarını da aştı. Turistlerin uğrak noktası haline geldi.
