20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kıbrıs Barış Harekatı’nda adada neler yaşandı? Kıbrıs gazisi neler yaşandığını A Haber'e anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda adada neler yaşandı? Kıbrıs gazisi neler yaşandığını A Haber'e anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 13:30
Güncelleme:20.07.2020 13:38
20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı tarihte Türk ordusu Kıbrıs’ta bir destan yazdı. Peki o gün adada neler yaşandı? O birliklerin Kıbrıs’a çıkan ilkinin içinde yer alan Kıbrıs gazisi Oktay Yoluak, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarihte Türk ordusu Kıbrıs'ta bir destan yazdı. Peki o gün adada neler yaşandı? O birliklerin Kıbrıs'a çıkan ilkinin içinde yer alan Kıbrıs gazisi Oktay Yoluak, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Barış Harekatı’nın yapıldığı 1974 yılında neler yaşandı? BARIŞ HAREKATI'NIN YAPILDIĞI 1974 YILINDA NELER YAŞANDI?
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KIBRIS BARIŞ HAREKATI MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KIBRIS BARIŞ HAREKATI MESAJI

Cinayet itirafı geldi! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Cinayet itirafı geldi! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Kıbrıs gazisi neler yaşandığını A Haber'e anlattı
Kıbrıs gazisi neler yaşandığını A Haber'e anlattı
1974 yılında neler yaşandı?
1974 yılında neler yaşandı?
Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi!
Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi!
Polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Ayıyla ölümcül selfie!
Ayıyla ölümcül selfie!
E-5’teki makas terörüne ceza yağdı
E-5’teki makas terörüne ceza yağdı
MotoGP’de feci kaza!
MotoGP’de feci kaza!
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
130 gün sonra virüsü yendi
130 gün sonra virüsü yendi
Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı
Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Daha Fazla Video Göster