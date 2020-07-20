Kıbrıs Barış Harekatı’nda adada neler yaşandı? Kıbrıs gazisi neler yaşandığını A Haber'e anlattı

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı tarihte Türk ordusu Kıbrıs’ta bir destan yazdı. Peki o gün adada neler yaşandı? O birliklerin Kıbrıs’a çıkan ilkinin içinde yer alan Kıbrıs gazisi Oktay Yoluak, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarihte Türk ordusu Kıbrıs'ta bir destan yazdı. Peki o gün adada neler yaşandı? O birliklerin Kıbrıs'a çıkan ilkinin içinde yer alan Kıbrıs gazisi Oktay Yoluak, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.