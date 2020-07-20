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Barış Harekatı’nın yapıldığı 1974 yılında neler yaşandı?

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Giriş: 20.07.2020 13:13
Güncelleme:20.07.2020 13:13
1974 yılında neler yaşandı? 20 Temmuz 1974’te yani tam 46 yıl önce Türk Askerinin Kıbrıs adasına yapmış olduğu o destansı başarı öyküsü nasıl gerçekleşti. İşte Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığı 1974 yılında yaşananlar “Toplumsal Hafıza” haberimizde…

1974 yılında neler yaşandı? 20 Temmuz 1974'te yani tam 46 yıl önce Türk Askerinin Kıbrıs adasına yapmış olduğu o destansı başarı öyküsü nasıl gerçekleşti. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974 yılında yaşananlar "Toplumsal Hafıza" haberimizde…

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