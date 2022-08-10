10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili rapor hazır! 112 çınar ağacı neden kesildi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar ağaçları hakkında rapor hazırlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.