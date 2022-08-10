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Kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili rapor hazır! 112 çınar ağacı neden kesildi?

A Haber
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Giriş: 10.08.2022 12:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar ağaçları hakkında rapor hazırlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili rapor hazır
Kesilen 112 çınar ağacı ile ilgili rapor hazır
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