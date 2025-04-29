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Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı

Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 23:20
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğlen saatlerinde şantiye alanında bir kepçe operatörü kazı yaptığı esnada, boyları 2,5 metreyi aşkın biri sarı yılan, diğer üç tanesi Hazer yılanı olmak üzere 4 tane yılan iş makinesinin kepçesine takıldı. Kazı esnasında yılanlardan birini istemeden yaraladıklarını belirten operatör, zehirsiz olan 4 yılanın kendiliğinden alandan uzaklaştığını belirtti.
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Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı
Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı
Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı
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