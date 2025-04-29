Kepçe operatörü toprak kazarken 2,5 metrelik yılanla karşılaştı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğlen saatlerinde şantiye alanında bir kepçe operatörü kazı yaptığı esnada, boyları 2,5 metreyi aşkın biri sarı yılan, diğer üç tanesi Hazer yılanı olmak üzere 4 tane yılan iş makinesinin kepçesine takıldı. Kazı esnasında yılanlardan birini istemeden yaraladıklarını belirten operatör, zehirsiz olan 4 yılanın kendiliğinden alandan uzaklaştığını belirtti.

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