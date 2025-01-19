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Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından darbedildi

Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından darbedildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 12:50
Güncelleme:19.01.2025 12:50
Olay, 10 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül’ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevrede bulunan marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hamiyet Pehlivan Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından darbedildi
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