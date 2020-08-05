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Kedinin ağzından kurtardı! Nesli tükenen hayvan o ilimizde görüldü

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Giriş: 05.08.2020 20:58
Güncelleme:05.08.2020 21:03
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kedilerin yakaladığı nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan hayvan bahçe sahibi tarafından kurtarıldı. Fareye benzettiği hayvanı kedilerin ağzından kurtaran Deniz Yurdusev, daha sonra internette araştırma yapınca hayrete düştü. Bakın hangi cins hayvan çıktı?

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kedilerin yakaladığı nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan hayvan bahçe sahibi tarafından kurtarıldı. Fareye benzettiği hayvanı kedilerin ağzından kurtaran Deniz Yurdusev, daha sonra internette araştırma yapınca hayrete düştü. Bakın hangi cins hayvan çıktı?

Kedinin ağzından kurtardı! Nesli tükenen hayvan o ilimizde görüldü KEDİNİN AĞZINDAN KURTARDI! NESLİ TÜKENEN HAYVAN O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

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