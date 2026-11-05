ABD'de seçim sonrası gözler Trump'ta! Demokratların Kongre'deki çoğunluğu İran savaşını nasıl etkileyecek?

ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesinin ardından gözler Başkan Donald Trump'ın atacağı adımlara çevrildi. Peki, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde etmesi Trump yönetiminin İran politikasını nasıl etkileyecek? İran savaşının seyrinde değişiklik yaşanacak mı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'deki son gelişmeleri ve Washington'daki siyasi gündemi aktardı.