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Avrupa'da öğrenci protestoları büyüyor! Fransa ve Yunanistan'da sokaklar hareketlendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da öğrenci protestoları büyüyor! Fransa ve Yunanistan'da sokaklar hareketlendi

Avrupa'da öğrenci protestoları sürüyor. Fransa ve Yunanistan'da eğitim alanında reform talebiyle düzenlenen gösterilere öğrencilerin yanı sıra veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek verdi. İki ülkede sokaklar protestolarla hareketlenirken, eğitim sistemine yönelik talepler yeniden gündeme geldi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Fransa ve Yunanistan'daki gösterilere ilişkin son gelişmeleri ve protestoların ayrıntılarını aktardı.

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