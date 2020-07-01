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Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı! Yılan ok gibi fırladı ve... | Video izle

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Giriş: 01.07.2020 13:05
Antalya'da bir sokak kedisi ile yılanın birbirlerine saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Atatürk Mahallesi'nde gece yarısı yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan ile sokak kedisinin karşılaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen yılanı gören kedi, hamle yapıyor. Hayvanın peşini bırakmayan kedi, üzerine zıplayan ve sokmaya çalışan yılana pençe atarak karşılık veriyor. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
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