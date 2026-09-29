-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
54 milyar euroluk tasarruf Fransa'yı sokağa döktü: 150 noktada eylem
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

54 milyar euroluk tasarruf Fransa'yı sokağa döktü: 150 noktada eylem

Fransa'da enerji krizi, enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşün gölgesinde hükümetin 2027 bütçesine yönelik tepkiler büyüyor. Kamu çalışanlarının maaş zamlarının dondurulmasını ve 54 milyar euroluk tasarruf planını protesto eden yüz binlerce kişi, başta Paris olmak üzere yaklaşık 150 noktada greve ve gösterilere katıldı. Paris'teki gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktarırken, İçişleri Bakanlığı kentte 40'a yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran'dan Hürmüz şartı: Müzakere sürüyor, ABD'nin nihai yanıtı bekleniyor
Sonraki Video
İran'dan Hürmüz şartı: Müzakere sürüyor, ABD'nin nihai yanıtı bekleniyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar