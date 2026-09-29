54 milyar euroluk tasarruf Fransa'yı sokağa döktü: 150 noktada eylem

Fransa'da enerji krizi, enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşün gölgesinde hükümetin 2027 bütçesine yönelik tepkiler büyüyor. Kamu çalışanlarının maaş zamlarının dondurulmasını ve 54 milyar euroluk tasarruf planını protesto eden yüz binlerce kişi, başta Paris olmak üzere yaklaşık 150 noktada greve ve gösterilere katıldı. Paris'teki gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktarırken, İçişleri Bakanlığı kentte 40'a yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.