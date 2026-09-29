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MHRS'den randevu alıp gitmiyorlar: 7 ayda 548 bin kişi randevusuna gitmedi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHRS'den randevu alıp gitmiyorlar: 7 ayda 548 bin kişi randevusuna gitmedi

İstanbul’da yılın ilk 7 ayında sağlık kuruluşlarında 130 milyon muayene gerçekleştirilirken, 548 binden fazla kişi MHRS’den aldığı randevuya gitmedi ve randevusunu iptal de etmedi. Kullanılmayan randevuların ihtiyaç sahibi hastaların erişimini geciktirdiği de dikkat çekiyor. Randevusuna gitmeyenlere aynı birimden 15 gün randevu alamama kısıtlaması uygulanırken, randevuların bir gün önce saat 20.00’ye kadar iptal edilebildiği belirtildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif detayları aktardı.

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