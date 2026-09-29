Gözler Külliye'deki kritik fon toplantısında: Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kritik toplantıda, 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturması ve tasfiye süreci ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK ve Merkez Bankası yöneticilerinin de katılması beklenen toplantıda yatırımcıların haklarının korunması, mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer sorunların önlenmesine yönelik yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.