Yerli ve milli telefon için geri sayım! ASELSAN ve Türk Telekom'dan 2027 hedefi

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen cihazın 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor. Üç farklı segmentte hazırlanacak telefonların Malatya'da üretilmesi, ilk aşamada Android işletim sistemiyle piyasaya çıkması, ilerleyen süreçte ise yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirilmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, projenin teknik özellikleri ve üretim sürecine ilişkin son durumu aktardı.