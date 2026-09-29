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Eylül 2026 operasyon kronolojisi: Suç örgütlerine ağır darbe
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eylül 2026 operasyon kronolojisi: Suç örgütlerine ağır darbe

Eylül ayı boyunca Türkiye genelinde emniyet, istihbarat ve yargı birimlerinin koordinasyonuyla çok sayıda operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmadan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki 16 ilde 45 adrese yönelik operasyona, fon soruşturmasından FETÖ, organize suç ve siber casusluk operasyonlarına kadar uzanan gelişmeleri A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş değerlendirdi.

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