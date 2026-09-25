Küresel piyasalarda petrol ve enflasyon alarmı! Dünya ekonomisinde yeni kriz kapıda mı?

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları, yüksek tahvil faizleri ve enflasyon endişeleri yakından takip ediliyor. ABD-Çin temaslarının yanı sıra Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerji fiyatlarını etkilerken, altın ve gümüşte de hareketlilik yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında petrol, altın, faiz ve küresel enflasyondaki son tabloyu değerlendirdi.