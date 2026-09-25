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Trump-Şi zirvesi Beyaz Saray'da! Ticaret ateşkesi uzatıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump-Şi zirvesi Beyaz Saray'da! Ticaret ateşkesi uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Ticaret, yapay zekâ, Tayvan ve İran başlıklarının öne çıktığı zirvede, ABD ile Çin arasındaki ticaret ateşkesi 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki rekabetin yanı sıra iş birliği mesajları da verildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, zirvenin küresel ekonomi ve piyasalar üzerindeki olası etkilerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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