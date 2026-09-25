Mahmud Abbas BM'ye ekrandan seslendi! Abbas: İsrail devlet terörü işliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki politikalarını gündeme taşıdı. Abbas, Filistin halkının topraklarındaki varlığının tehdit altında olduğunu söyledi. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Filistin lideri, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Abbas'ın verdiği en çarpıcı mesaj ise, "Yeni bir Nekbe'ye izin vermeyin" çağrısı oldu.