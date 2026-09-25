Siyasette 'Yeni Parti' krizi büyüyor! Yenilik Partisi'nden Özgür Özel'e 5 Ekim ültimatomu

Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği tartışması yargıya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınırken, gözler 29 Eylül'deki Genel Kurul'a çevrildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye birleşme çağrısı yaparak 5 Ekim'e kadar süre verdi. A Haber Muhabiri Şener Çetin, Ankara'daki gelişmeleri aktardı.