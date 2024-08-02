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Kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi

Kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi

İHA
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Giriş: 02.08.2024 12:41
Şanlıurfa'da 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3'ü ayrı, 2'si de ayrı kardeş olan 5 çocuğun cenazeleri yan yana defnedildi.
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