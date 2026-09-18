Milletvekili parlamento tuvaletinde 13 saat mahsur kaldı

Belçika'da Flaman parlamentosunda dikkat çeken bir olay yaşandı. Aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi Milletvekili Frederik Erens, 15 Eylül'de girdiği tuvalet kabininde kilit mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 13 saat mahsur kaldı. Kapıyı açamayınca metal bir cisimle delik açmaya çalışan Erens'i, sabah saatlerinde göreve gelen temizlik görevlisi kurtardı. Solunum sıkıntısı yaşayan milletvekili hastaneye kaldırıldı ve kısa süre sonra taburcu edildi. A Haber Muhabiri, olayın ayrıntılarını aktardı.