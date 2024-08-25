Kayseri’de sel felaketi: 1 kişi kayıp

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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