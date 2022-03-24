Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan görüntü! Kediyi tekmeleyip dışarı attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lisede müdürlük yapan Nuri Ballı, öğrencilerin soğukta üşümemesi için içeri aldığı sokak kedisine tekme atarak dışarı bıraktı. O anları bir öğrenci cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Müdürün canice kediye uyguladığı şiddet öğrenci ve velilerin tepkisini topladı.

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesindeki bir Anadolu lisesinde müdürlük yapan Nuri Balı'nın, okula öğrenciler tarafından üşümemesi için içeri alınan kediye uyguladığı şiddet tepkilere yol açtı.

ÖĞRENCİLER DONMAMASI İÇİN İÇERİ ALDI

Anadolu lisesinin bahçesinde bekleyen kedinin titrediğini gören öğrenciler, kediyi soğuktan donmaması için okula aldı. Öğrenciler okulun giriş kapısının hemen yanında bulunan bekleme alanına getirdikleri kediyi ısıtmaya çalıştı. Okula giren öğrenciler kediyi bir süre sevdikten sonra sınıflarına gittiler.

KEDİYİ FUTBOL TOPUNA VURUR GİBİ TEKMELEDİ

Öğrencilerin sınıflarına girmesiyle birlikte okula giriş yapan müdür Nuri Ballı, kediyi görür görmez ensesinden tutarak dışarı çıkardı. Balı, daha sonra kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Vicdansız müdürün tekme attığı peşinden gittiği sırada ise görüntü sonlandı.

DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK KEZ ŞİKAYET EDİLMİŞ

Okul müdür Nuri Balı'nın kediye uyguladığı şiddetin görüntüleri okulda ve velilerle infial uyandırdı. Daha öncede hakkındaki şikayetler nedeniyle okuldaki kadrosu elinden alınan Nuri Balı'nın aynı okula bu kez görevlendirme ile müdür olduğu ortaya çıktı.

Bazı öğrenci velilerinin kediye tekme atan Müdür Nuri Balı hakkında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.