11 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kayseri’de komşusunun öldürdüğü Nazan’ın eşiyle son telefon konuşması ortaya çıktı! “Acil yetiş”
Kayseri’de bina kapısının kırılması sebebiyle husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş‘ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kayaķıran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Nazan Çatbaş’ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş'ın, “Nazan beni arayarak, ‘karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş’ dedi” şeklindeki ifadesine yer verildi. Mustafa Kayakıran'ın ise ifadesi ‘pes’ dedirtti.