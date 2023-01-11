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Kayseri’de komşusunun öldürdüğü Nazan’ın eşiyle son telefon konuşması ortaya çıktı! “Acil yetiş”

İHA
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Giriş: 11.01.2023 13:46
Kayseri’de bina kapısının kırılması sebebiyle husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş‘ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kayaķıran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Nazan Çatbaş’ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş'ın, “Nazan beni arayarak, ‘karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş’ dedi” şeklindeki ifadesine yer verildi. Mustafa Kayakıran'ın ise ifadesi ‘pes’ dedirtti.
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