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Kayseri'de keçe fabrikasında yangını

Kayseri'de keçe fabrikasında yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 08:47
Kayseri Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir keçe fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürerken son durumu A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktardı.
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