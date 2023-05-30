Kayseri'de iğrenç olay! Küçük kız çocuğunu alkol masasında oynatıp sosyal medyada paylaştılar

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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