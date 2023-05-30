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Kayseri'de iğrenç olay! Küçük kız çocuğunu alkol masasında oynatıp sosyal medyada paylaştılar

İHA
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Giriş: 30.05.2023 16:38
Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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