02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kaynak suyu çıkan 15 yere çeşme yaptı! Su boşa akınca harekete geçti

Kaynak suyu çıkan 15 yere çeşme yaptı! Su boşa akınca harekete geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 16:52
Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki inşaat ustası Orhan Karslı yörede kaynak suyunun israf olduğunu görünce harekete geçti. Karslı, yöreye özgü taşları kullanarak 15 çeşme yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak suyu çıkan 15 yere çeşme yaptı!
Kaynak suyu çıkan 15 yere çeşme yaptı!
Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi
Kırılan ağacın gövdesinden 7 kayın filizlendi
“Kabus” sürü halinde ortaya çıktı
“Kabus” sürü halinde ortaya çıktı
Cesedi 15 gün sonra çıkarıldı
Cesedi 15 gün sonra çıkarıldı
Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı
Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
Çıkanlar şoke etti! 50 milyon TL değerinde...
Çıkanlar şoke etti! 50 milyon TL değerinde...
Siirt’ye fıstık deposunda iğrenç görüntü
Siirt'ye fıstık deposunda iğrenç görüntü
Beşiktaş Ortaköy’de bina çöktü
Beşiktaş Ortaköy'de bina çöktü
Düğün faciasında bilanço artıyor
Düğün faciasında bilanço artıyor
Depreme karşı çelik ev
Depreme karşı çelik ev
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Daha Fazla Video Göster