Kayıp 2 kişinin teknedeki son görüntüsü! Balıkesir'de denizde aranan kayıpların son görüntülerine A Haber ulaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında dün motor arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne bir süre sonra batmıştı. Teknede kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklendikten sonra batan teknedeki 2 kişi kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

Son gelişmleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Üzücü olayın ardından 40 saat geride kaldı. Kayıp olan 2 kişinin arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknenin battığı noktadayız. O noktada botlarla arama çalışmaları geniş bir alanda sürdürülüyor.

Kayıp olan tekne sahibi Sinan Yeniçeri ve teknede bulunan Hasan Hüseyin Işıktaş'ı bulabilmek için ve batan tekneye ulaşabilmek için hem havadan hem karadan yoğun bir mesai harcanıyor.

İŞTE KAYIP 2 KİŞİNİN TEKNEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ