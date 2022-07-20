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Balıkesir'de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklendikten sonra batan teknedeki 2 kişi kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 14:15Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 14:18