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Balıkesir'de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklendikten sonra batan teknedeki 2 kişi kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 14:18
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Balıkesir’de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, dün saat 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin Işıktaş ve Volkan Onay ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı.

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Balıkesir’de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

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Balıkesir’de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Teknedekilerden Volkan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyıya çıktı.

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Balıkesir’de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Yeniceri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için arama kurtarma çalışması başlattı.

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Balıkesir’de tekne battı! Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Geniş bir alanda geceden beri süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.